Juquiá (SP) anula concorrência para o transporte urbano e rural

Licitação estava suspensa desde o dia 20 de outubro, atendendo a decisão proferida pelo TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Juquiá, município com 18 mil habitantes localizado na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, anulou a Concorrência Pública para concessão do serviço de transporte coletivo urbano e rural de Passageiros.

O aviso de anulação foi publicado nesta quinta-feira, 16 de novembro de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, o certame estava suspenso desde o dia 20 de outubro de 2023, atendendo a decisão proferida pelo TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

No momento, o transporte é realizado pela própria Prefeitura por meio de uma frota de dois ônibus modelo básico

A cidade é cortada por três rodovias: a BR-116, também chamada de Rodovia Régis Bittencourt; a SP-79, que liga Juquiá ao município de Sorocaba; e a SP-165, que liga Juquiá ao município de Sete Barras. O município é cortado por uma ferrovia desativada.

A população do município se distribui nas áreas urbana (60%) e rural (40%).

A concessão onerosa tem prazo por cinco anos.

A Concorrência Pública será definida pelo critério de menor tarifa única.

O valor máximo da tarifa única para a licitação é de R$ 5,62. Este valor considera o subsídio mensal no valor de R$ 68 mil, a ser coberto pela prefeitura.

O valor global estimado do Contrato de Concessão é de quase R$ 1,2 milhão (R$ 1.186.000,00).

A futura concessionária deverá operar com uma frota composta por pelo menos dois ônibus modelo básico, com no máximo dez anos de vida.

A operação contempla seis linhas de transportes semanais, com as seguintes denominações: Onça Parda, Iporanga, Ribeirão Fundo, Iporanga via Pé da Serra, Capuava e Pé da Serra.

De acordo com as realizações do cenário de junho/23 a prefeitura fez uma projeção média de 6.688 passageiros por mês.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes