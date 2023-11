Podcast do Transporte destaca: Elétricos tomam choque de realidade

Fernando Fleury, que coordenou a recém-lançada Planilha da ANTP sobre custos para os ônibus elétricos, rechaça a ideia de que será possível carregar a frota eletrificada só à noite na garagem

ALEXANDRE PELEGI

O Podcast do Transporte dessa semana, o 17º episódio da série, vem com sabor de “não falei?”…

Em agosto o programa cantou a bola em relação ao atropelo gerado pela monopolização do elétrico como bala de prata da descarbonização dos ônibus urbanos no Brasil. E agora o aguaceiro em São Paulo desnudou a realidade: falta infraestrutura, falta organização e método e falta um olhar mais amplo na transição energética dos transportes de massa.

Mas para não ficar só no já dito e avisado, o Podcast foi ouvir a avaliação do superintendente da ANTP (Associação Nacional de Transportes Elétricos), Luis Carlos Néspoli, que o mundo sobre rodas conhece como Branco, que reafirmou a importância dos ônibus elétricos na construção de um sistema mais limpo de transporte, mas puxando também pra dentro da conversa o biodiesel, o hidrogênio, alguns testes sendo feitos com gás e até o Euro 6 como alternativas que podem conviver pacificamente sobre o asfalto.

CARGAS DE OPORTUNIDADE

Na sequência, Fernando Fleury, que coordenou a parte técnica da recém-lançada Planilha da ANTP sobre custos para os ônibus elétricos (baixe aqui), se contrapôs à ideia de que será possível carregar a frota eletrificada só à noite na garagem e apontou a saída via parceria entre as esferas pública e privada para viabilizar cargas de oportunidade ao longo do dia e por toda a cidade e, assim, driblar um grande desafio desse “combustível” que é a baixa autonomia dos veículos.

Para culminar, Adamo Bazani, editor do Diário do Transporte, faz um balanço do impacto que a falta de energia teve em cima dos ônibus elétricos na cidade de São Paulo e ainda questiona os caminhos futuros desses veículos. (Relembre)

Sobre este caso, leia matéria feita nessa segunda-feira (13) pelo Diário do Transporte com o diretor da Mercedes-Benz, Walter Barbosa:

ENTREVISTA: Bairros inteiros com garagens que tenham acima de 50 ônibus elétricos podem ficar sem luz caso redes de distribuição atuais não forem adequadas

BONS VENTOS

O Podcast do Transporte entrevistou ainda Ernani Augusto, da sucursal brasileira da Spal, a empresa italiana líder mundial em ventilação de motores para veículos. Com mais de 65 anos de experiência, a Spal segue em ritmo de inovação mergulhada agora dentro das montadoras para fornecer soluções de arrefecimento ao calorão dos motores elétricos, os pacotes de baterias e tudo mais. E o bate-papo com a Spal dá uma dimensão interessante das mudanças já em curso na cadeia produtiva. Vale muito ouvir!

NA LONGA ESTRADA DA VIDA

Nesse episódio, quem volta a falar do transporte intermunicipal é Letícia Pineschi, operadora do setor e também porta-voz da ABRATI. Dessa vez, ela revela os itens que têm deixado o passageiro descontente, segundo a mais recente pesquisa de opinião feita pela entidade. Ela destaca o que aparece no topo da lista da insatisfação do freguês…

O Podcast do Transporte é um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora, que conta com o apoio institucional da ANTP.

Youtube: https://www.youtube.com/@Podcastdotransporte

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/podcast-do-transporte/

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes