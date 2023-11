Linha de ônibus 4310/10 pode ser alternativa à linha 3 de Metrô em dias de obras como hoje, mas intervalos de feriado atrapalham

Serviço atende à zona Leste e em alguns trechos, tempo de viagem é bem semelhante ao metrô em determinados trechos

ADAMO BAZANI

Os passageiros da linha 3-Vermelha do Metrô enfrentam dificuldades na manhã desta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, por causa de obras de instalação de portas de plataforma na estação Guilhermina-Esperança.

A linha opera com velocidade reduzida até às 14h em toda a extensão e os trens circulam em via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde.

Os usuários relatam espera de até 20 minutos e muita lotação nos trens e plataformas.

Uma linha de ônibus, operada por veículos superarticulados de grande porte, pode der alternativa em alguns trechos.

É a 4310-10 Terminal Itaquera / Term. Pq. D. Pedro II.

O tempo de viagem de ponto a ponto é bem parecido com o do Metrô, tanto é que a linha já chegou a ser chamada de Golden Line pela SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da capital paulista.

O problema é que por ser feriado, o tempo de espera é ser maior.

No site da SPTrans, a programação de domingo e feriado é de 13 minutos em média de intervalo nessa faixa de horário.

Aos sábados, o intervalo médio é de dez minutos neste período

Durante a semana, o intervalo médio é de três minutos nesta faixa horária.

A linha, que segue pela Radial Leste, poderia ter um reforço nos dias de obras, com frota maior, se Metrô, que é do Governo do Estado, e SPTrans, que é da prefeitura, se conversassem melhor, partindo do lado que tem o problema pedindo apoio da parte que pode auxiliar.

SEMANA:

SÁBADO:

DOMINGO:



Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes