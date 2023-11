Belo Horizonte (MG) inicia obras de revitalização da Avenida Afonso Pena, com implantação de faixas para o transporte coletivo e ciclovia

Com investimentos de R$ 24,8 milhões, intervenções devem terminar no segundo semestre de 2024

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Belo Horizonte deu início às obras de revitalização de 4,94 quilômetros da Avenida Afonso Pena, uma das principais vias da cidade no centro da capital mineira.

Com investimentos previstos em R$ 24,8 milhões a conclusão das intervenções está prevista para o segundo semestre de 2024.

O projeto prevê a implantação de faixas para o transporte coletivo e ciclovia com adequação de geometria, fresagem e recapeamento de asfalto, sinalizações vertical e horizontal, mobiliário urbano e paisagismo, incluindo sistema de irrigação.

A ação integra o programa de requalificação do Centro de Belo Horizonte, o Centro de Todo Mundo.

A empresa responsável pelas obras começou a mobilização para montagem de canteiro já nessa terça-feira, 14 de novembro de 2023.

No ato de assinatura da ordem de serviço, o prefeito de BH, Fuad Noman, lembrou que o centro de Belo Horizonte é uma área nobre. “Aqui era o ponto de atração de comércio, diversão, cultura, lazer. O tempo foi passando e o Centro perdendo um pouco dessa beleza e encantamento“, pontuou Noman.

De acordo com a prefeitura de BH, os serviços serão executados na Afonso Pena entre Rua Curitiba e Avenida Bandeirantes; Avenida Getúlio Vargas entre Rua Gonçalves Dias e Avenida Afonso Pena; Rua Curitiba entre Afonso Pena e Santos Dumont; Rua Cláudio Manoel entre Rua Piauí e Afonso Pena; e Rua Piauí entre Av. Getúlio Vargas e Rua Cláudio Manoel. Não será necessária qualquer ação de desapropriação de terreno.

O superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Henrique Castilho, responsável pela fiscalização dos trabalhos, explicou como os trabalhos serão realizados. “Por ser uma via arterial da cidade, a obra foi pensada para minimizar os transtornos que sabemos que toda intervenção causa. Os trabalhos acontecerão em etapas, começando na região da Praça da Bandeira e descendo para o sentido Praça Sete. A medida que um trecho for inteiramente concluído, daremos início ao próximo, sempre sinalizando adequadamente e orientando os motoristas e pedestres, com o apoio da BHTrans e garantindo o acesso às residências e ao comércio local”, explicou.

“As frentes de trabalho nos trechos serão sempre abertas nas segundas-feiras e concluídas até a sexta-feira da mesma semana, para evitar transtornos na Feira Hippie – realizada aos domingos – e outros possíveis eventos na avenida”, informa a prefeitura.

