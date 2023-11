Avenida dos Estados, em Santo André (SP), recebe nova ponte

Equipamento público faz parte das obras do Complexo Viário Santa Teresinha

PAULO REDA

A Prefeitura de Santo André (SP) entregou nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, uma nova ponte na Avenida dos Estados, que faz parte das obras do Complexo Viário Santa Teresinha. O equipamento facilitará o acesso ao bairro para o motorista que utiliza o Viaduto Presidente Castelo Branco e segue pela Alameda Martins Fontes.

Durante a inauguração, foi anunciado que no início de dezembro ocorrerá a abertura parcial do Viaduto Presidente Castelo Branco, que foi interditado em novembro de 2022 para obras de recuperação estrutural. Atualmente, a via está completamente fechada na direção da Avenida Prestes Maia e funcionando com duas faixas no sentido Avenida dos Estados.

As obras do Complexo Viário Santa Teresinha têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha. Serão construídos dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, visando reduzir o número de cruzamentos em nível e melhorar a fluidez dos motoristas que trafegam nas duas direções do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.

Além disso, as novas pistas do Complexo Viário Santa Teresinha vão contar com acessibilidade para pedestres e ciclistas, garantindo maior segurança viária, e está prevista a construção de um parque linear sob os viadutos O custo de todas as intervenções, que incluem o reforço estrutural do viaduto, criação das pistas elevadas que irão eliminar os cruzamentos existentes e a construção do parque linear, é de R$ 145 milhões. O pacote de intervenções de mobilidade conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Paulo Reda, para o Diário do Transporte