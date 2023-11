Wemobi, do Grupo JCA, cria canal no WhatsApp para passageiros

Promessa é de oferecer promoções e informações sobre novidades por meio do canal

ADAMO BAZANI

A Wemobi, plataforma de venda digital de passagens pertencente ao Grupo JCA, anunciou nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, que lançou canal no WhatsApp, para os passageiros.

A promessa é de oferecer promoções e informações sobre novidades por meio do canal.

Para ter acesso, o passageiro deve clicar no link e acionar a opção ‘Seguir’.

“Sabemos da existência de comunidades e grupos em outras mídias sociais em que os próprios usuários compartilham as nossas novidades. Então, nada melhor do que termos essa comunicação direta para garantir que não percam a chance de viajar com segurança, conforto e baixo custo, além de apresentarem a tantos outros viajantes a nossa proposta”, afirmou em nota, o diretor da empresa, Rodrigo Trevizan.

A Wemobi informou que a inscrição é voluntária e o usuário pode optar por pausar ou deixar de receber definitivamente as atualizações a qualquer momento.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes