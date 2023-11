Linha 1-Azul opera com lentidão no início da manhã desta terça-feira (14)

Problema ocorreu na Estação São Joaquim

ALEXANDRE PELEGI

A linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, que faz a ligação entre as zonas Sul e Norte da capital paulista, operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada no começo da manhã desta terça-feira, 14 de novembro de 2023.

De acordo com os canais oficiais do Metrô, o motivo foi uma “interferência na via” na estação São Joaquim.

Técnicos foram acionados para a normalização, que ocorreu logo após as 05h00.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes