IvecoBus anuncia nova organização comercial e diz focar mais na eletromobilidade

Foram nomeados gerentes para as áreas de ônibus elétricos e de desenvolvimento de negócios na Europa, América Latina, África e Oriente Médio, e Ásia-Pacífico

ADAMO BAZANI

A IvecoBus anunciou nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, uma nova organização comercial.

De acordo com a empresa, um dos focos é ampliar a participação na eletromobilidade, mas também continuando a investir em outras alternativas, como os modelos a gás natural e a diesel que possam reduzir as emissões.

Para a divisão de ônibus elétricos (Energy Mobility Solutions) foi nomeado Petros Spinaris.

Também foi definida a direção para o desenvolvimento de negócios na Europa, América Latina, África e Oriente Médio, e Ásia-Pacífico.

Giorgio Zino foi nomeado para liderar as operações comerciais na Europa, Danilo Fetzner na América Latina, Gauthier Ricord na África e Oriente Médio, e Marco Franza na Ásia-Pacífico. Stéphane Espinasse foi nomeado para liderar as Vendas e o Desenvolvimento de Mercado, para crescimento em nível global.

Segundo a Iveco, a organização tem quatro objetivos: fornecer ofertas multi energia e com várias missões para atender as necessidades específicas de seus clientes; manter proximidade com os clientes por meio de sua pegada industrial; impulsionar a transição para a eletromobilidade com sua divisão Energy Mobility Solutions dedicada; e desenvolver sua liderança para além dos mercados europeus.

O presidente da Unidade de Negócios Ônibus do Iveco Group, disse por meio de nota, que com a alteração nos quadros de comando, outro objetivo é aproximar mais a marca dos clientes, que podem ser operadores privados, o que é comum na América Latina, e públicos, mais presentes na Europa.

“Ouvir nossos clientes e fornecer as soluções de que eles precisam é um dos pilares de nossa estratégia. Isso envolve estar próximo a eles, entender profundamente seus requisitos específicos e antecipar suas necessidades futuras. A nova organização nos permitirá fazer isso de forma mais eficaz, dando bastante foco a cada mercado, e também apoiará nosso objetivo de impulsionar a transição para a mobilidade elétrica.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes