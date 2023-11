Linhas de ônibus que circulam na Avenida Santo Amaro sofrem desvios a partir do próximo sábado (18)

Mudança na operação ocorre por conta de obras de requalificação

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir do próximo sábado, 18 de novembro, quatro linhas de ônibus que operam na Av. Santo Amaro terão os itinerários alterados. A mudança acontece em razão de obras de requalificação na via e que têm o objetivo de diminuir o tempo de viagem dos passageiros e reduzir o fluxo de veículos.

As linhas serão alteradas no sentido bairro, deixando de circular no trecho em obras e passando para ruas internas do bairro. Das quatro linhas que serão desviadas, três têm como destino o Terminal Santo Amaro e uma vai para o bairro de Cidade Ademar.

Quem embarca nessas linhas na parada Afonso Braz terá como alternativa um ponto provisório instalado na Rua Santa Justina. Com a mudança, cerca de 53 ônibus deixam de passar pelo trecho em obras por hora, no pico da tarde, impactando também nas linhas que não serão alteradas. Os passageiros que têm interesse na ligação para o Term. Santo Amaro também terão outras opções na Parada Afonso Brás.

Os passageiros serão informados das alterações por meio de edição especial do Jornal do Ônibus afixados no interior dos ônibus envolvidos, informativos no sistema de som dos terminais, banners nos pontos de parada, posts nas redes sociais e no site oficial da SPTrans.

Técnicos da SPTrans estarão na região orientando passageiros e motoristas de ônibus.

A SPTrans irá monitorar a operação das linhas nos primeiros dias de operação e, caso seja necessário, novos ajustes podem ser feitos.

Confira as mudanças:

5111/10 Term. Santo Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

5131/10 Cid. Ademar – Pq. D. Pedro II

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

7550/10 Term. Santo Amaro – Metrô Santa Cecília

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Brig. Luis Antônio, acesso, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., Rua João Cachoeira, Rua Sta. Justina, Av. Brig. Faria Lima, Av. Helio Pellegrino, Av. Sto. Amaro, prosseguindo normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte