Linha 2-Verde de Metrô opera com velocidade reduzida na noite desta segunda-feira (13)

Circulação dos trens foi afetada por conta de restrições operacionais da Linha 15-Prata de monotrilho

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na noite desta segunda-feira, 13 de novembro, os trens da linha 2-Verde do Metrô de São Paulo circulam com velocidade reduzida.

A mudança nos trilhos acontece em razão de restrições operacionais da Linha 15-Prata de monotrilho.

Confira a nota emitida pelo Metrô sobre a situação do transporte coletivo:

“Um trem foi recolhido hoje por falha no ar-condicionado na conexão entre as linhas 15- Prata e 2-Verde. Para a segurança dos passageiros, ambas as linhas operam em velocidade reduzida.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte