Torcedores do Santos terão linha extra de ônibus para clássico com São Paulo neste domingo (12)

Coletivo fará trajeto entre o estádio do Peixe e o Terminal do Valongo, no Centro Histórico da cidade

ALEXANDRE PELEGI

O Estádio Urbano Caldeira, tradicional estádio da Vila Belmiro, recebe neste domingo, 12 de novembro de 2023, às 18h30, o clássico do campeonato Brasileiro entre Santos e São Paulo FC.

A prefeitura da cidade de Santos, local da partida, ativará a linha extra de transporte coletivo para ligar o estádio santista ao Terminal do Valongo, no centro histórico.

O serviço vai operar entre 16h00 e 22h, para facilitar a ida e o retorno dos torcedores.

No terminal, administrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos), há possibilidade de integração com outras linhas. O funcionamento da linha extra segue diretriz do Estatuto de Defesa do Torcedor.

