Rio de Janeiro terá esquema especial de transporte para clássico Fla x Flu neste sábado (11)

Sem áreas de estacionamento, transporte público deverá ser usado, com estações de trem e metrô (Maracanã e São Cristóvão) próximas, além de várias linhas de ônibus

ALEXANDRE PELEGI

O clássico carioca entre Flamengo e Fluminense, o tradicional Fla x Flu, levou a Prefeitura do Rio de Janeiro a monta uma operação especial para a partida.

O jogo acontece neste sábado, 11 de novembro de 2023, às 18h30, no Maracanã, e vale pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

O Centro de Operações Rio, a CET-Rio, a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública e a Comlurb farão ações especiais e contarão com um efetivo de 606 agentes.

Como não haverá áreas de estacionamento para a partida, a prefeitura solicita aos torcedores que priorizem o transporte público para chegar ao estádio, que conta com estações de trem e metrô (Maracanã e São Cristóvão) próximas, além de várias linhas de ônibus.

O esquema especial de tráfego, elaborado pela CET-Rio, prevê as seguintes interdições:

Das 15h30 às 22h30:

-Rua Prof. Eurico Rabelo;

-Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo;

-Rua Isidro de Figueiredo;

-Rua Conselheiro Olegário;

-Rua Artur Menezes;

-Av. Maracanã, em ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Rei Pelé;

-Duas faixas da Av. Rei Pelé, sentido Centro, entre a Av. Prof. Manoel de Abreu e o Museu do Índio;

-Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã;

-Rua Mata Machado, entre a Av. Paula Sousa e a Av. Maracanã.

Das 20h10 às 22h30:

-Av. Professor Manoel de Abreu, pista sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Rei Pelé;

-Rua Dona Zulmira, entre a Av. Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier.

ROTAS ALTERNATIVAS

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul

-Para a Tijuca: utilizar rota da Av. Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará / Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar rotas acima e em seguida Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota da Rua Conde de Bonfim – Rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

EFETIVO E MONITORAMENTO

As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. A operação de trânsito contará com 60 pessoas, entre agentes da CET-Rio e contratados, 9 veículos operacionais e 12 motocicletas. Também serão utilizados 9 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

O Centro de Operações Rio será o centralizador das informações das equipes operacionais da Prefeitura do Rio e vai monitorar o entorno do estádio e ruas próximas com 55 câmeras. Na Sala de Situação do equipamento público, situado na Cidade Nova, 50 agentes vão monitorar a região e abastecerão os agentes nas ruas com informações privilegiadas, visando proporcionar conforto e alternativas para o torcedor. Todas as informações estarão disponíveis para os cidadãos cariocas por meio das redes sociais do Centro de Operações (@operacoesrio) ou através do site e do aplicativo do COR, que é o COR.Rio.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes