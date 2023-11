Eventos interditam Via Oeste neste domingo (12) em São José dos Campos (SP)

Trajeto das linhas de ônibus do transporte público que passam pela região serão desviados para as ruas próximas, que terão pontos provisórios

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São José dos Campos (SP) informa que neste domingo, 12 de setembro de 2023, fará a interdição da Via Oeste das 5h às 14h.

A medida será necessária para a realização das provas de duathlon e corrida de rua.

A interdição vai ocorrer no trecho entre a Avenida Eduardo Cury e a rotatória da Rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Limoeiro.

Com a interdição, o trajeto das linhas de ônibus do transporte público que passam pela região serão desviados para as ruas próximas, que terão pontos provisórios. Agentes estarão no local para orientação.

Durante o período dos eventos, haverá desvio nas linhas 117 (Morumbi-Aquarius), 119 (Colonial-Aquarius), 128 (Urbanova/Colinas-Terminal Central), 122 (Altos de Santana-Parque Industrial), 309 (Parque Industrial-Rodoviária), 303 (Colonial-Rodoviária), 319 (Rodoviária-Dom Pedro I) e 323 (Campo dos Alemães-Terminal Central).

O trajeto das duas provas terá início na Avenida Campos Elíseos, no Jardim Alvorada, próximo à Farma Conde Arena, seguindo pelas avenidas João Batista Ortiz Monteiro, Alfredo Fernando de Almeida, rotatória da Major Miguel Naked, Alfredo Asdente e Winston Churchill.

Não haverá necessidade de bloqueio da rotatória ao final da Via Oeste, no Jardim Limoeiro, o que vai garantir o tráfego de veículos na Rua Corifeu de Azevedo Marques.

A Avenida João Batista Ortiz Monteiro estará totalmente interditada entre a Praça do Torii e o cruzamento com a Via Oeste. Um grupo de agentes da mobilidade estará no local para orientar os motoristas. Toda a região estará sinalizada.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes