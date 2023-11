EMTU altera horários de cinco linhas de ônibus das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Vale do Paraíba

Mudanças incluem acréscimo de partidas em alguns casos, e passam a valer nesta segunda-feira (13)

ALEXANDRE PELEGI

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que cinco linhas de ônibus intermunicipais que atendem municípios da Grande São Paulo, e das regiões de Campinas e Vale do Paraíba, terão seus horários modificados.

As novas tabelas passam a valer a partir desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023.

Em dois casos, além da reprogramação horária, haverá acréscimo de partidas.

Linha 649: Paulínia (Conjunto Habitacional Tereza Z. Vedovelo) / Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhaes Teixeira) Via Sumaré (Jardim São Gerônimo) e Rodovia Anhanguera SP 330

Com acréscimo de uma partida aos dias úteis

Linha 5318: Potim (Loteamento dos Vieiras) Guaratinguetá (Terminal Rodoviário de Guaratinguetá)

Linha 688: Vinhedo (Terminal Rodoviário de Vinhedo) / Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira) Via Rodovia Anhanguera SP 330

Com acréscimo de duas partidas aos dias úteis

Linha 841: Embu das Artes (Jardim Valo Verde) São Paulo (Metrô Vila Sonia)

Linha 5208: São Bento do Sapucaí (Centro) / Campos do Jordão (Terminal Rodoviário de Campos do Jordão)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes