Tarifa zero em ônibus, trem, metrô volta no segundo domingo de ENEM, 12 de novembro de 2023 na Grande São Paulo

45Passageiros devem estar atentos porque regras mudam de acordo com cada sistema de transporte

ADAMO BAZANI

Neste segundo domingo de ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), 12 de novembro de 2023, volta a ser aplicada a tarifa zero em ônibus da cidade de São Paulo, ônibus metropolitanos do sistema EMTU, trens, metrô e monotrilho.

Outras cidades da região metropolitana também voltam a conceder gratuidade nas linhas municipais que gerenciam.

Mas atenção: as regras mudam de acordo com cada sistema de transporte:

SPTRANS: Nos ônibus das linhas da SPTrans (São Paulo Transporte), na capital, não é necessário girar a catraca e nem apresentar qualquer tipo de documento ao motorista. O embarque e desembarque devem ser feitos pela mesma porta do ônibus. Na cidade de São Paulo, a gratuidade é das 9h às 21h

METROPOLITANOS: Nos ônibus gerenciados pela EMTU, nos trens, metrô e monotrilho também não é necessário apresentar qualquer tipo de documento, com gratuidade para todos os passageiros das 9h às 21h igual na SPTrans.

O benefício será também nos ônibus e trólebus do corredor ABD, nos ônibus EMTU e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da Baixada Santista e nos ônibus EMTU das regiões de Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

MUNICIPAIS NA GRANDE SÃO PAULO: Nos ônibus municipais das cidades vizinhas de São Paulo que terão tarifa zero novamente, será necessário apresentar o comprovante de inscrição no ENEM e um documento original oficial com foto. Os horários variam de acordo com cada cidade.

Entre os municípios com tarifa zero para o ENEM na Grande São Paulo, estão: Santo André, São Bernardo do Campo, Francisco Morato, Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá, Embu das Artes e Suzano.

Ribeirão Pires já tem tarifa-zero aos domingos para todos os passageiros e em São Caetano do Sul, a tarifa zero é todos os dias.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes