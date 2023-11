Porto Alegre (RS) inicia pesquisa de satisfação com o transporte coletivo municipal

Objetivo é promover melhorias e aprimorar o sistema através da opinião dos usuários

ARTHUR FERRARI

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre (RS), em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), iniciou nesta sexta-feira, 10 de novembro de 2023, a pesquisa Qualiônibus, uma iniciativa que visa ouvir diretamente os usuários do transporte público na capital.

De acordo com a prefeitura, o objetivo principal é coletar informações sobre a satisfação e percepção dos passageiros em relação ao serviço, com o intuito de promover melhorias e aprimorar o sistema como um todo.

O público-alvo da pesquisa são os passageiros de ônibus da cidade. Dentre os questionamentos, estão aspectos como o perfil do usuário, a satisfação geral em relação ao serviço, o conforto dos pontos de ônibus e terminais, os gastos com mudanças no transporte e a avaliação dos novos abrigos, instalados no ano passado como parte de uma parceria público-privada.

O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, destaca a importância da pesquisa no contexto do programa Mais Transporte. Ele ressalta que os resultados das pesquisas anteriores já contribuíram para melhorias na infraestrutura que atende os passageiros, e que a busca pela qualidade no atendimento ao usuário do transporte coletivo é uma prioridade diária da secretaria.

Em 2022, o Índice de Satisfação Geral atingiu a marca de 5,9, superando as projeções para 2024 (5,7). Essa avaliação positiva reflete o empenho da cidade em melhorar a qualidade do transporte público, com notas crescentes em comparação com 2018 (5,3) e 2019 (5,1).

A pesquisa abrangerá tanto grandes quanto pequenos terminais, tanto no centro como nos bairros da cidade, e será realizada em diversas linhas de ônibus. Os pesquisadores, devidamente credenciados, estarão identificados com RG e sua identidade pode ser confirmada através do telefone 118 da EPTC.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte