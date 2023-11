Ônibus com tarifa zero passam a circular em Itaboraí (RJ) a partir de sábado, 11 de novembro

Primeiras linhas atenderão aos bairros de Reta Velha, São Joaquim, Manilha e Itambi

PAULO REDA

O município de Itaboraí, no Rio de Janeiro, passará, a partir deste sábado, dia 11 de novembro, a contar com linhas de ônibus com Tarifa Zero, batizados com “Laranjinhas”. As primeiras linhas a circularem com gratuidade para os usuários pelas ruas do município serão as rotas que ligam os bairros Reta Velha-São Joaquim, e Manilha-Itambi.

Além disso, a iniciativa visa que os ônibus façam rotas diferentes dos transportes regulares, passando por dentro dos bairros e tornando a locomoção dos moradores mais acessível.

A primeira viagem dos “Laranjinhas” será iniciada às 6h e a última realizada às 23h, com intervalo de 30 minutos entre os trajetos. Os ônibus funcionarão todos os dias da semana.

Mais quatro rotas já foram aprovadas e estarão em circulação no município na próxima fase de implantação. São elas: Pacheco x Centro; Manilha x Marambaia; São Joaquim x Manilha e Visconde x Hospital.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte