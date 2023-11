Marcopolo tem novo diretor de Gestão de Pessoas

Formado pela Universidade Federal do Paraná, Caio Doi tem mais de 20 anos de experiência

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Marcopolo anuncia Caio Doi como novo diretor de Gestão de Pessoas. Com mais de 20 anos de experiência, o executivo tem passagens por empresas dos segmentos automotivo, financeiro, tecnologia e bens de consumo, no Brasil e no exterior, e é formado em Administração de Empresas, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com especialização em Gestão de Recursos Humanos pela FAE Business School.

Na Marcopolo, Caio conduzirá as equipes de Recursos Humanos, com foco na transformação cultural e no desenvolvimento de um RH globalizado. “A Marcopolo tem como propósito ‘aproximar pessoas’ e chego para atuar na consolidação de ações para o engajamento dos colaboradores através da cultura organizacional, aprimoramento profissional, contratação de novos talentos e a preparação técnica de candidatos das comunidades nos entornos de nossas plantas globalmente”, explica Caio Doi.

