Linha 15–Prata começa operação desta quinta-feira (09) com problemas, e PAESE é acionado

Coletivos foram escalados para atender entre Vila Prudente e Jardim Colonial

ALEXANDRE PELEGI

Esta quinta-feira, 09 de novembro de 2023, começa com problemas para os usuários do monotrilho da Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo.

Devido a “restrições operacionais”, os trens circulam com maiores intervalos, informa a estatal.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, o Metrô diz que o trecho entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial está apresentando oscilação no sistema de controle de trens desde às 4h40.

A companhia acionou 30 ônibus articulados do PAESE para o atendimento no trecho afetado, enquanto a equipe de manutenção atua para normalizar o atendimento por trens.

As estações do trecho com problemas seguem abertas e sendo atendidas por trens, mas como há oscilação no sistema os ônibus ainda operam.

Veja a nota do Metrô na íntegra:

“A Linha 15-Prata da estação Vila Prudente a Jardim Colonial está apresentando oscilação no sistema de controle de trens desde o inicio da operação às 04h40. A manutenção trabalha para normalizar a operação. O PAESE foi acionado com 30 ônibus articulados para atender os passageiros.”

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes