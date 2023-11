Em greve, sistema de monotrilho em Londres ativa “Paese”

Greve no DLR afeta os serviços desde esta terça (07) até quinta-feira (09)

ALEXANDRE PELEGI

O DLR, Docklands Light Railway, sistema de metrô leve que atende a área de Docklands e a região leste de Londres, Inglaterra, não opera nesta quarta-feira devido a uma greve previamente anunciada.

O serviço, que conta com 40 estações em 31 km de linha, transporta cerca de 60 milhões de passageiros por ano.

Para atender os usuários da linha, a TfL (Transport for London), autoridade do transporte da Grande Londres, ativou uma espécie de “sistema paese”, colocando ônibus azuis gratuitos para atender o trecho operado.

Os ônibus tradicionais são todos em vermelho.

Relatos de passageiros encaminhados ao Diário do Transporte dão conta de que muitas pessoas, desacostumadas com esse tipo de serviço, estranharam a gratuidade do serviço. Muitas procuravam o validador na entrada dos ônibus para pagar a tarifa…

De acordo com o site da TfL, a greve dos funcionários do DLR está programa de 7 a 9 de novembro de 2023.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes