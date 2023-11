Boletim ViaMobilidade – Manhã (08/11)

Operação normal na Linha 8-Diamante e na Linha 9-Esmeralda

Linha 8

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri.

– Intervalo de 12 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta de trens no trecho entre as estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos).

Linha 9

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes Vila Natal

Nossa Operação

– As atividades de roçada nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda são realizadas quinzenalmente com o intuito de garantir maior segurança para o tráfego dos trens e fazer o controle da proliferação de pragas. Na foto, roçadas já realizadas nas margens lindeiras das vias.

– Saiba mais em: http://www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimento

Serviço

Linha 8

– Elevador em reforma/manutenção na Estação Itapevi

– Escada rolante em reforma/manutenção na Estação Jandira

Linha 9

– Escadas rolantes em reforma/manutenção nas estações Grajaú, Socorro, Santo Amaro e Pinheiros