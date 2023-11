Metrô solicita licença ambiental de instalação de ciclovia e de via elevada do monotrilho da Linha 15-Prata até Jacu Pêssego

Com essa etapa da expansão linha passará a ter 17,6 km e 13 estações para atender a uma demanda estimada de 480 mil passageiros por dia

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô solicitou à Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo – SVMA, a Licença Ambiental de Instalação para a Linha 15-Prata de monotrilho, da ciclovia após a estação Jardim Colonial até a Rua Forte do Triunfo, e da via elevada entre a Rua Forte do Triunfo e a alça de acesso à Av. Jacu Pêssego.

A expansão do monotrilho da Linha 15 vai da atual estação Jardim Colonial até a futura estação Jacu-Pêssego, com previsão de entrega para 2025.

Quando concluída esta etapa, a linha terá 17,4 km de extensão operacional, com 13 estações, dois pátios e duas subestações de energia.

A extensão da ciclovia vem acompanhada de paisagismo, seguindo o que já foi aplicado em toda a linha, desde a Vila Prudente.

Jacu Pêssego terá demanda prevista de 80 mil passageiros por dia. Também terá dois acessos, um em cada lado da Avenida Ragueb Chohfi, 4.383 e espaço para o estacionamento de 112 bicicletas. A área construída será de 3,6 mil m², que abrigará três elevadores, cinco escadas rolantes e três fixas.

O início das obras foi anunciada em dezembro de 2022 pelo então governador paulista Rodrigo Garcia. (Relembre)

