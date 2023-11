Boletim ViaMobilidade – Manhã (07/11)

Informações à Imprensa (07/11 – 06h30)

Operação normal na Linha 8-Diamante e na Linha 9-Esmeralda

Linha 8

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri.

– Intervalo de 12 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta de trens no trecho entre as estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos).

Linha 9

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes Vila Natal

Nossa Operação

– A troca de trilhos antigos por novos faz parte das atividades de manutenções programadas das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Na foto, trecho de 1.678 metros de trilhos trocados próximo à Estação Santo Amaro.

– Saiba mais em: http://www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimentos

Serviço

Linha 8

– Elevadores em reforma/manutenção nas estações Itapevi e Jardim Silveira

– Escada rolante em reforma/manutenção na Estação Jandira

Linha 9

– Elevador em reforma/manutenção na Estação Bruno Covas/Mendes Vila Natal

– Escadas rolantes em reforma/manutenção nas estações Socorro, Santo Amaro e Pinheiros