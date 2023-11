ANTT revoga medida cautelar que suspendeu linhas da empresa Moreira

Transportadora, com sede em Goiás, foi fundada há 56 anos, e faz transporte interestadual no Centro-Oeste

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) revogou a Portaria nº 50, de 4 de outubro de 2023, que suspendeu por medida cautelar todas as linhas da Empresa Moreira Limitada.

A empresa, com sede em Goiás, foi fundada há 56 anos.

A nova portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 07 de novembro de 2023.

A decisão de suspender as linhas condicionava a empresa a cadastrar frota compatível com as linhas a serem reativadas ou até a decisão de mérito de Processo Administrativo Ordinário.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes