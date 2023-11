Estreia da Santa Maria na ligação Terminal Tietê (São Paulo) a BH pela manhã será com ônibus de dois andares 0 km

Primeira partida às 8h45 da rodoviária do Tietê está programada para esta terça-feira (07)

ADAMO BAZANI

A empresa Transportes Santa Maria informou ao Diário do Transporte que vai estrear a partida de 8h45 entre o Terminal Rodoviário do Tietê, na zona Norte da capital paulista, e Belo Horizonte, com um ônibus de dois andares de alto padrão zero quilômetro.

A primeira saída na rota neste horário foi programada para ocorrer nesta terça-feira, 07 de novembro de 2023.

As passagens já estão à venda nos canais oficiais da companhia.

O veículo possui configuração leito-cama com reclinação total no piso inferior e semileito no segundo andar.

Em ambos os andares, os ônibus oferecem nas poltronas itens como porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares; notebooks e outros dispositivos móveis em casa assento; apoio para descanso de pernas; regulagens em diferentes posições de reclinação entre outros.

Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saída individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus para as duas categorias de serviço.

O modelo é Marcopolo Paradiso 1800 DD (Geração 8) Scania K410 – Euro 6, a atual geração de motores que pode reduzir em até 75% as emissões de poluentes.

Como mostrou o Diário do Transporte em 16 de outubro de 2023, cumprindo decisão judicial, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) liberou a operação pela Santa Maria mercados de São Paulo (SP) para Betim (MG), Contagem (MG) e Belo Horizonte (MG), em sua Licença Operacional – LOP de nº 177.

Tradicional no setor de fretamento do ABC Paulista, com mais de 50 anos de atuação neste segmento, a companhia estreou em linhas regulares rodoviárias interestaduais com autorização da ANTT, em 30 de outubro de 2020, com a ligação São Bernardo do Campo (SP) a Belo Horizonte (MG).

A empresa diz que possui uma das frotas rodoviárias mais novas do mercado de linhas interestaduais.

Recentemente recebeu um lote de ônibus zero quilômetro para ampliação do atendimento.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes