Artesp convoca empresa para operar linha entre Mogi das Cruzes e Nazaré Paulista após desistência da Piracicabana

Publicação de chamamento público já foi feita há quase um mês, mas ainda sem sucesso

ALEXANDRE PELEGI

O Diretor de Procedimentos e Logística da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), conforme publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, 06 de novembro de 2023, voltou a abrir chamamento público para a operação de linha rodoviária no interior de São Paulo.

Trata-se da rota entre Mogi das Cruzes e Nazaré Paulista (Autos n° 0058/ARTESP/10). A Viação Piracicabana, atual permissionária da linha, formalizou sua desistência na continuidade da operação.

Como mostrou o Diário do Transporte, no início de outubro a agência publicou este mesmo chamamento público, mas sem sucesso até o momento. (Relembre)

A publicação de chamamento público visa convocar empresas interessadas, cadastradas na Artesp, que operam no Serviço Regular de Transporte Intermunicipal e/ou Serviço de Fretamento, para que apresentem manifestação formal acerca de seu interesse em operar a linha em caráter emergencial.

O prazo é de 180 dias.

As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para e-mail tc5@artesp.sp.gov.br.

Veja na publicação abaixo os detalhes.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes