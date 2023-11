Itajaí (SC) promove mudanças em todas as tabelas de rotas e horários do novo sistema de transporte coletivo

Atualizações passam a valer a partir desta segunda-feira (06), diz prefeitura

ALEXANDRE PELEGI

Em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Itajaí (SC) nessa quarta-feira, 01º de novembro de 2023, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação divulgou as novas alterações no Sistema de Ônibus Local (SOL).

As medidas, que serão implantadas a partir desta segunda-feira (06), contemplam a revisão geral de todas as tabelas de rotas e horários do novo sistema de transporte coletivo.

A prefeitura anunciou ainda um aumento de horários no Terminal de Cordeiros, que passará de 35 para 43 horários, bem como melhorias significativas nos horários de pico nas linhas T1a – Fazenda/Cordeiros, T1b – Santa Regina e A2 – Estefano.

A intenção é promover uma experiência mais eficaz e ágil para os passageiros, diz a secretaria.

O novo pacote de ajustes no sistema é decorrente de um estudo de demanda realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação em conjunto com o Consórcio Atalaia, concessionária do serviço.

Para a revisão geral foram analisadas alterações de trajetos, encaixes de horários e a programação dos serviços do sistema.

“Após esses processos, foram sugeridas atualizações, realocações de frotas e escalas de motoristas que passarão a ser aplicadas na segunda-feira”, diz a prefeitura.

A implantação do novo sistema de transporte coletivo prevê um cronograma de medidas que serão postas em prática ao longo dos próximos meses, como: sinalização de paradas; instalação de abrigos; execução das novas estações; reforma dos terminais e novas faixas exclusivas para ônibus.

Como mostrou o Diário do Transporte, a partir de segunda entram em vigor as novas tarifas diárias, semanais e mensais. (Relembre aqui)

Confira as principais mudanças que serão implementadas a partir de segunda (06):

Linhas T1a (Terminal Fazenda – Terminal Cordeiros): Os intervalos nos horários de pico serão reduzidos para que o serviço esteja alinhado com a demanda identificada. O objetivo é proporcionar maior agilidade no sistema e permitir o transporte rápido dos passageiros para seus destinos no centro ou bairros, especialmente durante o pico da tarde. A implantação do horário de 5h40, solicitado pela população, será atendido.

Linha T1b – Schmithausen / Santa Regina: A linha continuará atendendo a demanda de passageiros nos horários de pico da manhã e da tarde.

Linha T2a – Adolfo Konder / Rio bonito e T2b – Adolfo Konder / Cidade Nova: alteração de trajeto sentido Bairro – Terminal pela rua Alberto Werner.

Linha A2 – Estefano: Após alteração de trajeto até o Terminal Fazenda, o tempo da linha foi regularizado. Essa mudança visa contribuir para conexões mais eficientes no Terminal da Fazenda. Além disso, foram realizados ajustes nos horários no início da manhã para facilitar as conexões com a Praia Brava.

Circulares do Cordeiros: Foram feitos ajustes nos horários finais do dia, aprimorando a conexão para passageiros que utilizam o transporte vindo da Univali.

Linha C7 – Portal II / Volta de Cima / Espinheiros: alteração do trajeto. Até as 12h, o ônibus fará o trajeto até a Volta de Cima, passando pelo Espinheirinhos de cima e retornando para o Portal II, para então seguir para o Terminal de Cordeiros.

Linha C8 – Espinheiros: atende o bairro Espinheiros e retorna para o Terminal de Cordeiros. Esta alteração visa melhorar as conexões no Terminal de Cordeiros com a linha T1a – Fazenda / Cordeiros.

Linha P2 – São Roque: atende o bairro até o Bar da Lea e retorna para o Terminal de Cordeiros. Esta é uma opção para quem reside no Portal I, pois esta linha ao retornar para o Terminal Cordeiros utiliza a rua Irineu Maria e a rua Antônio Notari.

Linha T4 – Osvaldo Reis / Praia Brava: novos horários com saída do Terminal Fazenda, às 6h15 e 6h45.

Linha R3 – Paciência: Para atender aos estudantes, a partir das 22h30, foi implementado o horário na linha R3 – Paciência. Os usuários poderão utilizar a linha T3a – Contorno sul / Itaipava, com saída às 22h do Terminal da Fazenda, que seguirá direto para o bairro Paciência.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes