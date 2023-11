Itajaí (SC) prorroga prazo de início dos novos valores tarifários para o transporte coletivo do município

Valores que seriam reajustados nesta quarta (1°) começam a valer somente na segunda (06)

ARTHUR FERRARI

O Município de Itajaí e o Consórcio Atalaia, empresa concessionária do transporte coletivo, prorrogaram o prazo para o início da nova tarifá do transporte coletivo na cidade.

De acordo com a prefeitura, os novos valores, que estariam em vigor a partir desta quarta-feira, 1° de novembro de 2023, começam a valer somente na segunda-feira (06).

Vale ressaltar que no período de transição, os usuários pagarão os valores atuais das tarifas com a manutenção do prazo de integrações ilimitadas durante 4 horas.

De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo colaborar com a melhoria contínua do sistema.

O SOL (Sistema de Ônibus Local) começou a ser implantado em Itajaí no dia 21 de outubro, quando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, em parceria com o Consórcio Atalaia, iniciou o monitoramento do sistema, realizando ajustes para atender às demandas da comunidade.

Confira os valores das novas tarifas:

Antecipada: R$ 4,30 (uma integração)

Embarcada: R$ 4,50 (sem integração)

Diária: R$ 6,00 (integrações ilimitadas)

Semanal: R$ 36,00 (integrações ilimitadas)

Mensal: R$ 156,00 (integrações ilimitadas)

Estudante: R$ 2,15 (sem integração)

Gratuidade: crianças até 5 anos, idosos 60+ e pessoas com deficiência

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte