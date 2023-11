CEO do aplicativo KIM participa de evento da UITP no México

Executivo Rubens Filho falou sobre sistemas de pagamento eletrônico e controle do transporte público

O CEO do KIM, Rubens Filho, aplicativo de recarga e mobilidade urbana, participou na Cidade do México do painel “Conferencia Nuevos Sistemas de pagos eletrônicos y centros de control em el Transporte público”, promovido pela UITP na 20ª Conferencia America Latina.

Presente em mais de 75 cidades do Brasil, Rubens Filho discutiu maneiras de estimular mudanças positivas na maneira como as pessoas se locomovem pelas cidades do país.

O CEO foi convidado para o evento após ter participado em Barcelona de outro evento internacional da UITP, onde apresentou o KIM como case de sucesso na área.

O painel contou com a participação de outras empresas de meio de pagamento, empresários e operadores de transporte, e representantes dos governos locais, para discutir as principais tendências no setor no Brasil e no mundo, sistemas de planejamento e gestão e monitoramento, além da evolução do transporte público e, principalmente, aspectos que melhorem a mobilidade urbana.

Além do Brasil, estiveram presentes representantes de Buenos Aires, Costa Rica, Uruguai, entre outros.

Rubens falou como o KIM tem contribuído para atender mais de 1 milhão de pessoas pelo Brasil, com soluções que vão desde recarga do cartão de transporte, a geração de QR Code e PIX, dando maior poder de escolha do método de pagamento das passagens, por exemplo.

“Vale destacar também como os nossos serviços têm um papel importante para os governos locais e operadores de ônibus a melhorarem o transporte público, disponibilizando produtos que facilitam o dia a dia das pessoas. Essas funcionalidades, possibilitam melhorar percepção dos passageiros com o transporte público. No México, existem serviços semelhantes, mas nada comparados ao KIM e suas funcionalidades. Foi importante ouvir como pode avançar não apenas no Brasil, mas avaliando outros mercados”, finaliza o executivo.

O KIM é um aplicativo de mobilidade que foi criado em 2017, disponível em capitais como Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Vitória.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes