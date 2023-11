Campinas (SP) terá mudanças em duas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (08)

Emdec altera trajetos das rotas 260 e 371; e a partir de segunda (06) promove ajustes nos horários de operação das linhas 114, 227, 232, 233, 235 e 375

ALEXANDRE PELEGI

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informa que fará mudanças em trajetos de duas linha de ônibus da cidade.

A partir da próxima quarta-feira, 8 de novembro de 2023, serão alterados os itinerários das linhas 260 (Nova Aparecida / Shopping Iguatemi) e 371 (Estação Parque Prado).

De acordo com a Emdec, a mudança na 371 ocorre como forma de otimizar o trajeto e, também, viabiliza o atendimento ao complexo de condomínios residenciais localizados na região.

A linha 371 liga a região do Parque Prado ao Terminal Shopping Dom Pedro, passando pela região central. Em setembro, transportou, em média, 7,8 mil passageiros, em dias úteis

No sentido Estação Parque Prado, a linha passa a atender a pontos de parada na avenida Baden Powell, posterior à avenida São José dos Campos; e Maria Emília Alves dos Santos de Angelis, anterior à rua São Miguel Arcanjo. No sentido Shopping Dom Pedro, prosseguirá pela avenida Maria Emília Alves dos Santos de Angelis, atendendo a novo ponto de parada após a rua São Miguel Arcanjo e acessará a avenida Baden Powell, realizando parada antes de chegar na avenida São José dos Campos. A 371 deixa, portanto, de circular e atender pontos de parada nas vias Santa Cruz do Rio Pardo e São Miguel Arcanjo.

Já a linha 260 retoma o atendimento pela avenida Lix da Cunha, rua Onze de Agosto e avenida Campos Sales, voltando ao itinerário habitual a partir da General Osório. Esta linha liga a região do Nova Aparecida ao Shopping Iguatemi, passando pelo Centro; e transportou, em setembro, a média de 3,9 mil passageiros, em dias úteis.

São oito pontos de parada neste percurso – na Lix da Cunha (paradas Balão do Tavares e Alberto Sarmento), Saldanha Marinho, Onze de Agosto e Campos Sales. A mudança atende a pedidos dos usuários do transporte. A 260 chegou a deixar o trecho em obras da Campos Sales e agora retoma a circulação, com atendimento à esquerda da via.

AJUSTES EM HORÁRIOS

A Emdec também promove ajustes nos horários de operação das linhas 114 (Jardim Melina / Corredor Central), 227 (Jardim Florence II), 232 (Jardim Rossin), 233 (Jardim Florence I), 235 (Residencial Sirius) e 375 (Alphaville Dom Pedro).

A partir da próxima segunda-feira, 6 de novembro, os horários da 114 mudam nas partidas do bairro e da avenida Dr. Moraes Salles, em dias úteis. E a 375 terá ajustes nos horários de operação a partir da próxima terça-feira, 7 de novembro, em dias úteis, sábados, domingos e feriados, nas partidas das avenidas Portulacas (Alphaville) e dos Expedicionários (Centro).

Já as linhas alimentadoras 227, 232, 233 e 235, que integram os bairros do Campo Grande ao BRT, terão ajustes nos horários de operação no período da tarde, em dias úteis, a partir do dia 6 de novembro.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes