Trans Acreana anuncia ônibus de dois andares (Marcopolo G8) e faz alusão à maior rota rodoviária do mundo

Ligação entre Rio de Janeiro e Lima tem mais de seis mil quilômetros e é feita em cinco dias

ADAMO BAZANI

A Trans Acreana, empresa de ônibus rodoviários do Acre, anunciou a chegada de novos ônibus de dois andares da última geração da Marcopolo (Paradiso 1800 DD – G8).

A empresa opera a linha rodoviária mais longa do mundo: Rio de Janeiro, no Brasil, a Lima, no Peru.

São 6.035 quilômetros de viagem que dura cinco dias. O trajeto é feito pela Estrada Interoceânica do Sul, que liga a costa peruana do Oceano Pacífico ao litoral atlântico brasileiro. A linha cruza cinco estados brasileiros e sete peruanos, passando pela Amazônia e a Cordilheira dos Andes.

O serviço atende as cidades de Ica, Nazca, Abancay, Cuzco (na região do santuário inca de Machu Picchu), Puerto Maldonado e Iñapari, todas no Peru. No Brasil, há paradas em Assis Brasil, próximo à fronteira peruana, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande e São Paulo, antes de chegar ao Rio.

São inicialmente duas unidades com chassis Volvo B 510R, de quatro eixos (15 metros) e já com a motorização do padrão Euro 6, que é menos poluente.

No caminho entre a encarroçadora Marcopolo, em Caixas do Sul, e a sede no Acre, os veículos traziam no letreiro a alusão à maior linha do mundo.

A ligação era prestada pela Expresso Ormeño, que faliu, e foi restabelecida pela Trans Acreana no dia 13 de abril de 2023.

Cada ônibus tem capacidade para 60 passageiros em poltronas semileito de reclinação de 160 graus, como explica a empresa.

No dia 01/11/2023 um dia histórico para a Trans Acreana e para o nosso estado do Acre, os primeiros Doble Decker Marcopolo G8 chegando no Estado do Acre

Semileito Master com inclinação 160º, Wifi, banheiro, cortinas individuais, porta copos, carregador USB, muita segurança e conforto para nosso cliente.

Seguimos inovando nossa frota buscando o que tem de melhor no mercado, para melhorar a estrutura e cooperar com a qualidade na prestação do nosso serviço.

A linha atende às seguintes paradas:

BRASIL:

Rio de Janeiro (RJ): Rodoviária do Rio

São Paulo (SP): Terminal Rodoviário do Tietê

Campo Grande (MS): Terminal Rodoviário de Campo Grande

Cuiabá (MT): Terminal Rodoviário de Cuiabá

Porto Velho (RO): Rodoviária Bus Station

Rio Branco (AC): Terminal Internacional de Rio Branco

Assis Brasil (AC): Terminal Rodoviário de Assis Brasil

PERU:

Inapari

Puerto Maldonado

Cusco

Abancay

Nazca

Lima

