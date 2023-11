SuperVia anuncia programação para Libertadores da América e Red Hot Chili Peppers

Os dois eventos ocorrem neste sábado, 4 de novembro, no Rio de Janeiro

MICHELLE SOUZA

Não é apenas a final do torneio sul-americano que desperta atenção da Supervia neste final de semana. Além do jogo no Maracanã, há ainda show de rock no Engenhão, interrupção do serviço por causa de implosão de centro universitário no bairro da Piedade e manutenção programada na via aérea.

Libertadores

Quem for acompanhar a final da Copa Libertadores da América entre Fluminense e Boca Juniors, no sábado (04/11), no Maracanã, poderá contar com trens extras na volta para a casa.

A SuperVia terá viagens para Japeri, Santa Cruz, interligado ao Deodoro, e Saracuruna logo após a partida. Os trens partirão da estação Maracanã. Para a ida ao jogo, os torcedores poderão utilizar normalmente os trens da grade.

Red Hot Chili Peppers

Outra grade de horário especial da SuperVia, será destinada para quem for ao show do Red Hot Chili Peppers, sábado (04/11), no estádio Nilton Santos, em frente à estação Olímpica de Engenho de Dentro. A concessionária irá operar com a grade horária normal de sábados, e haverá viagens diretas da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro. Entre 17h e 20h, os trens darão partida a cada meia hora.

Depois do show, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, com exceção de Engenho de Dentro. Essa ficará aberta até 00h30 para embarque dos clientes, de onde partirão as viagens especiais de retorno. Haverá trens diretos para Central do Brasil e viagens com serviço de trens paradores (não parando apenas na estação Praça da Bandeira). Nesse caso, o intervalo médio será de 10 minutos. Haverá sinalização e avisos sonoros informando sobre o serviço que será realizado em cada viagem.

Para Santa Cruz, as viagens atenderão as estações do ramal Deodoro. O intervalo médio será de 30 minutos. Já as viagens no sentido Japeri serão expressas, realizando parada em Deodoro e demais estações do ramal com o intervalo médio de 30 minutos.

Planeje sua viagem

A SuperVia orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta “Planeje sua viagem”, no aplicativo da concessionária. As dúvidas podem ser esclarecidas na Central de Atendimento pelo número: 0800 726 9494.

Interrupção programada

Outro ponto de atenção no fim de semana é a implosão do antigo prédio da Universidade Gama Filho, na Piedade. Por causa disso, haverá alterações nos ramais Japeri e Santa Cruz no domingo, dia 5 de novembro. Entre 6h30 e 7h30, por motivos de segurança, os trens circularão (nos dois sentidos) no trecho entre Central do Brasil X Engenho de Dentro. Já a partir de Madureira, as composições seguem até os terminais Japeri e Santa Cruz. Equipes de plantão das áreas envolvidas serão acionadas caso surja alguma intercorrência.

Manutenção programada na linha Belford Roxo

Neste sábado, das 10h às 19h, estão programados serviços na via aérea entre Triagem e Mercadão de Madureira. Nesse período, a circulação de trens operará com troca de composição na estação Mercadão de Madureira.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte