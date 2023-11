São Sebastião (SP) garante ônibus gratuitos em provas do ENEM

Estudantes que farão prova nos domingos 5 e 12 de novembro poderão utilizar transporte coletivo sem pagar no período das 9h às 21h

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São Sebastião, cidade do litoral paulista, é mais uma das cidades brasileiras que decidiu liberar o uso do transporte coletivo para os estudantes que farão as provas do ENEM neste e no próximo domingo, dias 05 e 12 de novembro.

A Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR) decretou a gratuidade no serviço no período das 9h às 21h.

“A medida visa facilitar o deslocamento dos estudantes que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nestas datas”, diz a prefeitura.

O Decreto Municipal nº 9.067/2023 foi assinado pelo prefeito Felipe Augusto no dia último dia 31 de outubro.

Para fazer uso da gratuidade, não será necessário apresentar nenhuma documentação. Basta utilizar nos dias e horários determinados.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes