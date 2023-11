Requinte e conforto: Conheça os destalhes internos dos novos ônibus para os serviços da Trans Águia, assumidos pela União, do Grupo Comporte

Poltronas do tipo leito-cama no primeiro andar, descanso para as pernas e iluminação interna para relaxamento são alguns dos itens presentes no modelo; No dia 23 de outubro de 2023, ANTT autorizou a transferência de controle acionário da empresa

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

Conforto e requinte são atributos que poderão ser encontrados pelos passageiros que usarem em breve os serviços correspondentes a Trans Águia, empresa que foi incorporada pela Expresso União, do Grupo Comporte.

A companhia recebeu ônibus 0 km nesta sexta-feira, 03 de novembro de 2023, e neste sábado (04), divulgou ao Diário do Transporte os detalhes internos.

São oito unidades deste tipo. Os veículos já possuem o layout da União, cuja marca será usada nos serviços.

O modelo é de dois andares, um Vissta Buss DD, da Busscar, com chassis Mercedes-Benz O 500 RSD, com a atual tecnologia de restrição a poluentes Euro 6, que pode reduzir as emissões, em média, em 75%.

A configuração é de oito poltronas leito-cama no piso inferior e 42 do tipo semileito no segundo andar.

Ar-condicionado com saídas individuais, apoio para descanso de pernas, entradas USB para carregar celulares e outros dispositivos móveis em cada poltrona e sanitário no segundo piso.

A companhia faz a linha São Paulo (SP) x Anápolis (GO).

Entre os locais atendidos estão São Paulo, Americana, Ribeirão Preto, Campinas, Uberlândia, Uberaba, Goiânia e Anápolis.

A estreia está prevista para 17 de novembro de 2023, mas pode haver alterações na data.

No primeiro piso, é possível perceber poltronas que reclinam integralmente, o que deixa a viagem mais confortável, com o passageiro tendo a sensação de que está em seu quarto, na sua cama.

Em uma das fileiras, as poltronas são únicas, ampliando a individualidade para os passageiros.

Na fileira com poltronas duplas, há cortina divisória, também para a aumentar a sensação de conforto e individualidade.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 23 de outubro de 2023, ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou a transferência de controle acionário da empresa Trans Águia para a Expresso União, do Grupo Comporte.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

