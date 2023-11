Governo do Ceará lança programa de gratuidade no transporte intermunicipal na Grande Fortaleza

Programa VaiVem Livre quer garantir passagens gratuitas, uma de ida e uma de volta, para os residentes dos municípios da Região Metropolitana com destino à Capital

ALEXANDRE PELEGI

Mais um programa de gratuidade no transporte coletivo foi lançado, desta vez por iniciativa do Governo do Estado do Ceará.

O governador Elmano de Freitas encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado (Alece) Projeto de Lei que cria o Programa VaiVem Livre.

A medida quer garantir passagens gratuitas, uma de ida e uma de volta, no transporte público coletivo para os moradores das cidades da Região Metropolitana de Fortaleza com destino à Capital.

O ato de assinatura do PL aconteceu nessa quarta-feira, 01º de novembro de 2023, e foi transmitido ao vivo nas redes sociais.

Elmano de Freitas explicou que o “VaiVem Livre” será bancado com recursos do Estado do Ceará. Apenas categorias específicas de usuários receberão o benefício, mas isso só será detalhado posteriormente em decreto do Poder Executivo. Pelo que o governador antecipou, a gratuidade será destinada às pessoas com maior vulnerabilidade social.

“Nós nos comprometemos com os moradores da Região Metropolitana em estabelecer um programa para que as pessoas pudessem vir a Fortaleza e voltar sem pagar nada. Isso vai garantir que uma pessoa que gasta mais de R$ 400 mensais em passagens de ônibus tenha esse dinheiro sobrando no bolso para comprar o que precisa; alimentação, medicamento, entre outras coisas que considere importante”, defendeu o governador.

Pelo Projeto assinado pelo governador do Ceará, a gratuidade será garantida por cartão eletrônico (Cartão VaiVem Livre), que franqueará a passagem no sistema de bilhetagem implantado pelos operadores dos modos de transporte metropolitano.

O cartão permitirá o armazenamento de créditos eletrônicos e deverá ser personalizado, pessoal e intransferível, vinculado ao número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do beneficiário, possibilitando o controle do seu uso através de biometria ou outra tecnologia de identificação pessoal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes