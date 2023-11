Linhas de transporte público de Rio Branco (AC) serão ampliadas em dias de provas do Enem

Provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro

MICHELLE SOUZA

A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, por meio do RBTrans, vai fazer um esquema especial para as linhas de transporte público que vão circular na capital nos próximos dois domingos, 5 e 12 de novembro, dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

São 52 ônibus que vão estar funcionando normalmente, e mais nove extras que ficarão de prontidão para atender aos usuários. No Terminal Central serão três, no Terminal Tucumã dois e no Terminal da Baixada um. Na garagem, mais três ônibus vão estar reservados caso aumente a demanda.

O superintendente da RBTrans, Benício Dias, destacou a importância das pessoas se atentarem ao horário da prova para não chegarem atrasados. “Acho válido ressaltar para que os prestadores do Enem se planejem para pegar o ônibus cedo para chegarem no local de prova pelo menos 1h30 antes. Por se tratar de um importante exame nacional, certamente o fluxo do trânsito estará maior na cidade, o que poderá ocasionar um maior tempo de espera”, ressaltou.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte