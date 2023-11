Boletim Via Mobilidade Manhã – 03/11

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

Nossa operação

– Crucial para garantir melhor visibilidade aos operadores de trens, as roçadas são parte das ações diárias da equipe de via permanente [Foto]. Ao término da atividade, a equipe também se responsabiliza pela destinação adequada dos resíduos do processo.

– Saiba mais em: www.viamobilidade.com.br/ realizacoes-e-investimentos

– Jornalistas interessados em acompanhar as manutenções realizadas nos sistemas operacionais, que ocorrem da meia-noite às 4h da manhã, podem inscrever-se. Procure a nossa assessoria de imprensa pelo e-mail mobilidadeccr@inpresspni.com. br

Serviço

Linha 8

– Elevadores em reforma/ manutenção nas estações Itapevi e Jardim Silveira.

– Escada rolante em reforma/ manutenção na estação Jandira.

Linha 9

– Elevador em reforma/ manutenção na estação Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

– Escadas rolantes em reforma/ manutenção nas estações Pinheiros e Socorro.