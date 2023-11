Quantidade de passageiros nas concessões de mobilidade da CCR cresce 7,4% no terceiro trimestre e receita líquida chega a R$ 3,4 bilhões de todo o grupo

Linhas 8 e 9 foram as que tiveram maior receita bruta na área de transportes de passageiros

ADAMO BAZANI

A receita líquida de todas as concessões do Grupo CCR, entre mobilidade urbana, rodovias e aeroportos, somou R$ 3,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 7,6% em relação ao terceiro semestre de 2022.

No acumulado de nove meses, a receita líquida foi de R$ 10,5 bilhões, queda de 26,4% na comparação aos 14,2 bilhões de semelhante período de 2022.

O resultado foi divulgado no balanço nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, para investidores do Grupo ao qual o Diário do Transporte teve acesso.

O segmento de transporte de passageiros foi um dos que tiveram melhor resultado para a CCR.

Foram transportados 184,2 milhões de passageiros no terceiro trimestre de 2023, alta de 7,4% em relação aos 171,6 milhões do terceiro trimestre de 2022.

A receita bruta com mobilidade foi de R$ 985 milhões, alta de 12,2%, no terceiro trimestre de 2023, e a receita tarifária somou neste período, R$ 624 milhões, elevação de 13,4%

Na área de mobilidade, o Grupo CCR tem concessões pela ViaQuatro (Linha 4 de metrô de São Paulo), Metrô Bahia, ViaMobilidade 8 e 9 (linhas 8 e 9 de trens em São Paulo) ViaMobilidade 5 e 17 (linha 5-Lilás de metrô em São Paulo e linha 17 de monotrilho ainda em construção), VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos no Rio de Janeiro) e Barcas (no Rio de Janeiro)

Nas concessões em São Paulo, a CCR é associada ao grupo RuasInvest, ligado ao setor de ônibus da cidade e de encarroçadoras, que possui participação minoritária.

No comunicado aos investidores, o Grupo CCR destacou o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) no valor de R$ 150 milhões que assinou com o MPSP (Ministério Público de São Paulo) para se livrar de um processo pelas falhas consecutivas registradas nas linha 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos.

O grupo também deu destaque para o valor de R$ 297,9 milhões que vai receber do Governo de São Paulo como reequilíbrio econômico pela perda de passageiros na linha 5-Lilás de Metrô.

No dia 14 de agosto de 2023, através de fato relevante, a Companhia divulgou que celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado de São Paulo para arquivar os Inquéritos Civis e encerrar as discussões referentes às Linhas 8 e 9 da rede de trens metropolitanos de São Paulo. Por meio do TAC, a ViaMobilidade – Linhas 8 e 9 se comprometeu a pagar indenização de R$ 150 milhões, dos quais R$ 3 milhões serão depositados no Fundo de Interesses Difusos e R$ 147 milhões serão direcionados a investimentos não previstos originalmente no contrato de concessão, integralmente revertidos ao patrimônio público e executados ao longo de 4 anos.

No dia 15 de setembro de 2023, através de fato relevante, a Companhia divulgou que o Poder Concedente reconheceu o desequilíbrio econômico-financeiro na ViaMobilidade – Linhas 5 e 17, devido às perdas de receita tarifária resultante da redução de demanda de passageiros na Linha 5 – Lilás, decorrente da pandemia Covid-19. O valor bruto do desequilíbrio corresponde a aproximadamente R$ 297,9 milhões (em valores de agosto de 2023), a ser reequilibrado em favor da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17. A modalidade do recebimento deste reequilíbrio ainda será estabelecida e comunicada ao mercado em momento oportuno.

Mesmo em queda em relação ao terceiro trimestre do ano passado, as linhas 8 e 9 são as que mais rendem dinheiro na área de mobilidade para a CCR, com uma receita bruta de R$ 216,8 milhões, seguida da linha 4-Amarela, com R$ 209, 2 milhões.

As linhas 8 e 9 são as que mais transportam passageiros pelo Grupo CCR: 172,3 milhões, entre janeiro e setembro de 2023, alta de 20,3% em relação ao período semelhante de 2022.

A linha 4-Amarela transportou 142,7 milhões de passageiros, alta de 17,1% na comparação entre os nove primeiros meses de 2023 e de 2022.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes