Ônibus gratuitos para o ENEM em São Luís, Imperatriz e cidades vizinhas exigirão comprovante nos dias 05 e 12 de novembro

Os estudantes que forem prestar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) nos domingos 05 e 12 de novembro de 2023 vão contar com tarifa zero em todos ônibus municipais de São Luís, no Maranhão, e nos semiurbanos em São Luís, Paço do Lumiar, Raposo, e São José do Ribamar.

Também haverá gratuidade na cidade de Imperatriz a 629 km da capital.

Os candidatos devem apresentar o comprovante de inscrição ao motorista.

A quantidade de ônibus que deve rodar nestes dias será a mesma que circula aos sábados.

A gratuidade vale das 5h à meia noite.

