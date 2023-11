Linha 15-Prata de monotrilho tem operação paralisada na manhã desta quinta-feira (2), feriado de Finados

Sistema de controle de trens apresentou falha entre Vila Prudente e Jardim Colonial

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A operação da linha 15-Prata de monotrilho encontra-se paralisada na manhã desta quinta-feira, 2 de novembro, feriado de Finados.

Desde às 4h40, a via apresenta falha no sistema de controle de trens entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

Ônibus gratuitos da operação PAESE atendem o público que não pôde embarcar nos trens.

Confira a última atualização divulgada pelo Metrô de São Paulo sobre o ocorrido:

“A Linha 15-Prata da estação Vila Prudente a Jardim Colonial está apresentando instabilidade no sistema de controle de trens desde o inicio da operação às 04h40. A manutenção trabalha para normalizar a operação. PAESE foi acionado com 10 ônibus articulados”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte