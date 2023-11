Ilhéus (BA) recebe sete novos ônibus Euro 6 para o transporte coletivo

Empresa São Miguel afirma que investiu 4,5 milhões de reais; aquisição dos novos ônibus é contrapartida para o reajuste das tarifas do sistema municipal

ALEXANDRE PELEGI

A empresa São Miguel, uma das concessionárias do transporte coletivo de Ilhéus (BA) entregou nessa quarta-feira, 01 de novembro de 2023, sete novos ônibus equipados com a tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de gases poluentes.

Os veículos possuem assentos pneumáticos para conforto e ergonomia ao motorista, sistema de ventilação e elevadores de acessibilidade com plataforma galvanizada.

A São Miguel afirma ter feito investimento de 4,5 milhões de reais. Este montante se soma aos mais R$ 2,5 milhões de reais gastos na compra de outros onze veículos seminovos, já estão em circulação.

O gerente da Empresa São Miguel, Joca Dias, afirmou que agora, os novos ônibus passam por vistoria da Sutram, instalação de cronotacógrafo e emplacamento, para serem colocados em circulação.

“Essa aquisição foi possível graças à parceria com o governo municipal e ao decreto municipal que regulamenta as tarifas do transporte público. Os sete novos ônibus possuem chassi Volkswagen e carroceria Marcopolo, são equipados com a tecnologia Euro 6, são mais confortáveis, mais leves, produzem menos ruído e menos emissão de poluentes, proporcionando mais qualidade e segurança aos usuários”, disse Joca Dias.

O diretor-geral da Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram), Hermano Fahning, explicou que após cumprir as obrigações burocráticas os ônibus entrarão em operação já na próxima semana.

A aquisição dos novos ônibus atende à determinação do Decreto nº 043/2023 como contrapartida para o reajuste das tarifas do transporte público, que estavam congeladas desde 2019.

No dia 22 de setembro de 2023, como havia mostrado o Diário do Transporte, o sistema de transportes da cidade já havia recebido cinco ônibus novos, apresentados pela empresa Viametro:

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/22/ilheus-ba-tem-renovacao-de-frota-de-onibus-viametro-e-sao-miguel-devem-inserir-mais-14-coletivos/

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes