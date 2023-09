Ilhéus (BA) tem renovação de frota de ônibus; Viametro e São Miguel devem inserir mais 14 coletivos

Apresentação de cinco coletivos ocorreu na quinta-feira (21) e atende a decreto da prefeitura de aumento da tarifa; Estão sendo realizadas também reformas de ônibus

ADAMO BAZANI

Até o fim de outubro, as empresas concessionárias do sistema de Ilhéus (BA), Viametro e São Miguel devem adquirir mais 14 novos ônibus para o sistema municipal, de acordo com nota da prefeitura nesta sexta-feira, 22 de setembro de 2023.

Nesta quinta-feira (21), foram apresentados cinco coletivos pela empresa Viametro.

Além disso, as companhias terão de ampliar a oferta de horários.

Segundo a prefeitura, as medidas atendem a decreto do poder público municipal que exigiu estas melhorias dos serviços diante da tarifa que aumentou em maio.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 07 de maio de 2023, começou a valer o novo valor das passagens de ônibus em Ilhéus, na Bahia. A tarifa sofreu reajuste de R$ 1,00, passando de R$ 3,80 para R$ 4,80. As pessoas que realizarem o pagamento unicamente com o cartão do sistema de bilhetagem eletrônica pagam menos, R$ 4,50.

Segundo a Prefeitura de Ilhéus, a tarifa não sofria reajuste desde 2019.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/08/valor-da-passagem-de-onibus-sofre-reajuste-em-ilheus-ba/

“Obedecendo à determinação da Prefeitura, estamos realizando a renovação da frota para proporcionar melhorias no sistema. Já aumentamos os horários nas linhas urbanas e nas linhas rurais e agora estamos atendendo ao que foi estabelecido no decreto. São sete novos ônibus. Estamos apresentando cinco hoje e dois até o próximo mês. Buscamos oferecer serviços de qualidade, visando sempre o bem-estar dos clientes e de toda a comunidade”, disse o gerente da Viametro, Carlos Bahia, por meio de nota.

OS VEÍCULOS:

Na mesma nota, a prefeitura e a empresa de ônibus dão detalhes dos ônibus apresentados.

Conforme a empresa, os ônibus são do modelo Torino 2023, com tecnologia Euro 6, chassis Mercedes-Benz, motor eletrônico, elevadores de acessibilidade e tomadas USB. “A Viametro já se antecipou e apresentou parte da nova frota. Realizamos a vistoria para que os veículos possam entrar em circulação imediatamente. Estamos nos reorganizando administrativamente, com foco na prestação de um serviço eficiente e que atenda as demandas da população”, explicou Hermano Fahning, diretor-geral da Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram).

REFORMAS:

Estão sendo realizadas também reformas de ônibus.

De acordo com o comunicado, a “previsão é que nove ônibus, dois da Viametro e sete da São Miguel, sejam entregues até o fim de outubro.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes