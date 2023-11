Podcast conversa com vice-governador e secretário executivo de transportes da prefeitura de SP

Entrevistas foram feitas durante Arena ANTP-2023, e retratam como Estado e Município estão puxando a fila da eletrificação

ALEXANDRE PELEGI

Felício Ramuth, Gilmar Miranda e Leticia Pineschi estiveram presentes no grande congresso da mobilidade do Brasil, a ARENA ANTP, que aconteceu semana passada na cidade de São Paulo.

Os três visitaram o estúdio que o Podcast do Transporte montou lá dentro da ARENA ANTP e falaram com exclusividade sobre o que pensa o Governo do Estado de São Paulo, o alto escalão da administração da cidade de São Paulo e a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre Coletivo de Passageiros– a ABRATI.

Críticas ao governo central, ao passado recente do setor e uma aposta em uma transição energética que abrace mais que a eletricidade

Felício Ramuth, Vice-Governador do Estado de São Paulo, começa disparando em direção a Brasília, ao lembrar que aquele transporte público eficiente que se vê na Europa e nos enche de suspiros invejosos “na grande maioria dos países, é financiado pelo governo federal“.

Mas o vice do Tarcísio, que também traz no currículo uma passagem pela secretaria de transporte de São José dos Campos e dois mandatos como prefeito do mesmo município, também aponta o dedo para o passado do setor: “(Era) uma operação de transporte feita por empresas privadas que não cumpriam legislação, não cumpriam regras, isso é fato. Mas isso, ao longo dos últimos anos, eu diria da última década, esse ecossistema dos transportadores, os prestadores de serviços de transporte foi se profissionalizando. Claro, as fiscalizações foram criando metodologias mais inovadoras, amarradas com sistemas eletrônicos. E hoje o sistema de transporte é um negócio como qualquer outro negócio de um cidadão que abre o seu restaurante, abre sua lanchonete ou abre sua lojinha“.

Em outro ponto importante da entrevista exclusiva, Ramuth lembrou ainda que o estado de São Paulo não tem intenção alguma de colocar todos os ovos numa só cesta, e que vai também investir em hidrogênio e o nosso velho e bom etanol para garantir uma descarbonização suave e abrangente.

Estabilidade do preço ajuda a consolidar opção paulistana pela eletrificação dos ônibus

Já na exclusiva com Gilmar Miranda, Secretário Executivo dos Transportes e Mobilidade Urbana da cidade de São Paulo, a instabilidade do preço do diesel e até a greve dos caminhoneiros surgem como elementos que fortaleceram ainda mais a opção pela eletrificação rápida dos ônibus da capital paulista. “Pelo que o Brasil passou da década de 90 até recentemente, esse mundo de marcos legais que trouxeram uma maior estabilidade no preço da energia elétrica, (isso) facilitou ainda mais a previsibilidade do custo”.

Na entrevista, Gilmar Miranda também colocou panos quentes na aposentadoria dos trólebus, deixou claro que a questão do desafio da infraestrutura da recarga vai ficar mesmo no colo dos concessionários e insistiu que o ritmo da migração do sistema para uma matriz elétrica vai seguir a toque de caixa, com metas agressivas para a chegada de novas unidades.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL

Na mesma edição, Leticia Pineschi (foto acima), operadora de transporte e porta-voz da ABRATI, explica como a entidade tem trabalhado com afinco para que o passageiro escolha o ônibus interestadual como sua primeira opção de viagem.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes