Pakatur Transporte e Turismo, da Bahia, renova sua frota com dois micro-ônibus Volare Fly 10 Executivo

Veículos são utilizados em turismo e fretamento na região Nordeste do Brasil

ARTHUR FERRARI

A Pakatur Transporte e Turismo, operadora de transporte de Simões Filho, na Bahia, e com atuação nos segmentos de fretamento contínuo e turismo em todo território nacional, adquiriu dois novos micro-ônibus Volare Fly 10 Executivo. Os novos veículos foram entregues pela Peça Fácil, concessionária Volare na Bahia, e estão sendo utilizados em turismo e fretamento na região Nordeste.

“O Volare Fly 10 tem conquistado os clientes pelas vantagens que proporciona para os passageiros e operadores. A Pakatur já havia adquirido o modelo e renovou a sua compra pela excelente aceitação do veículo nas operações”, comenta Carlos Orth, consultor de Operações Comerciais do Mercado Interno da Volare.

Os micros Volare Fly 10 Executivo da Pakatur têm 10.145mm de comprimento total, com capacidade para 31 passageiros sentados em poltronas semileito com revestimento com couroflex, tecido e Neoprene, e porta-copos e porta-revista. Contam ainda com tomada 110V nos porta-pacotes, suporte com tomadas USB nas poltronas, tomada 12V para o motorista, iluminação do teto em LED com luz noturna azul, câmera de marcha ré, microfone, itinerário eletrônico.

Para garantir o máximo conforto para os clientes, os veículos são equipados com suspensão pneumática, sistema de ar-condicionado de teto Valeo, com capacidade de refrigeração de 85.000 BTU/h, dispositivo de transposição acessível (DTA), sanitário, geladeira, sistema de áudio e vídeo com DVD e três monitores em LED 15,6″, assoalho amadeirado, poltrona pneumática para o motorista e preparação para internet sem fio.

A Pakatur Transporte e Turismo foi fundada em 1992 é cliente Marcopolo/Volare há alguns anos. Possui diferentes modelos das marcas, como Paradiso 1800 Double Decker e Fly 10, com cerca de 20 unidades.

Confira mais fotos dos veículos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte