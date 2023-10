São Bernardo do Campo (SP) terá tarifa zero nos ônibus da BR7 para candidatos do ENEM 2023 nos dias 5 e 12 de novembro

São Paulo, Francisco Morato, Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e Suzano também anunciaram a gratuidade

ADAMO BAZANI

A cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, anunciou que vai oferecer tarifa zero nos domingos, 5 e 12 de novembro de 2023, para os estudantes que forem fazer as provas do ENEM (Ensino Nacional do Ensino Médio).

O benefício só vale nos ônibus municipais operados pela BR7 Mobilidade.

Segundo a prefeitura, a gratuidade será das 9h às 19h30 e passageiros deverão apresentar comprovante de inscrição do exame, além do RG original com foto.

As cidades de São Paulo, Francisco Morato, Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e Suzano também anunciaram a gratuidade,

As regras variam em cada uma destas cidades.

Em todas elas, os passageiros devem comprovar a inscrição no Enem e a gratuidade é em horários específicos.

Na capital é diferente, o passe-livre será das 9h às 21h para todos os passageiros, sem a necessidade mostrar documentos. A catraca não deve ser girada, com o passageiro embarcando e desembarcando pela mesma porta do ônibus.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes