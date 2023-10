Limite entre São Paulo e São Caetano do Sul alaga e impacta ônibus da NEXT Mobilidade e Vipe

Forte chuva atingiu capital e o ABC no fim da manhã e mais água deve cair em todo o Estado ao longo desta terça (31)

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Choveu forte no fim da manhã desta terça-feira, 31 de outubro de 2023, causando pontos de alamento na região metropolitana de São Paulo, atrapalhando os transportes coletivos e o trânsito em geral.

Um destes pontos foi no limite entre São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e a capital.

Vias como Almirante Delamare, em São Paulo, e Guido Aliberti, em São Caetano do Sul, alagaram.

Pelo local, passam linhas municipais de ônibus de São Caetano do Sul, operadas pela Vipe (Viação Padre Eustáquio) e metropolitanas da NEXT Mobilidade que ligam o Terminal Sacomã e o Terminal Rodoviário do Tietê, na capital, às cidades de São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O nível de alagamento já está baixando, mas o calor continua e há previsão de mais chuva forte em todo o Estado de São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes