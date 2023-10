Viação Paraty lança campanha para estimular uso do Tarifa Zero em Ibaté (SP)

Empresa de ônibus, que passou a atuar com veículos novos após vencer licitação, divulga benefícios da gratuidade e orienta população a fazer cadastro

ALEXANDRE PELEGI

Após a entrega do Novo Terminal Rodoviário, a cidade de Ibaté, no interior de São Paulo, passou a operar o Transporte Coletivo de Passageiros (Ônibus Circulares) com gratuidade total neste mês de outubro.

A Tarifa Zero foi objeto da nova concessão dos serviços de transporte coletivo, envolvendo três linhas.

A Viação Paraty, que já operava o sistema de transporte local, venceu a concorrência pública, e para estimular a população a utilizar o sistema lançou a campanha “VAMÔ DE GRAÇA”, onde comunica sobre a Tarifa Zero e dá instruções para fazer o cartão Move Ibaté.

A campanha está sendo veiculada nos ônibus, e no Terminal Rodoviário, no guichê da empresa, e nas redes sociais.

O Novo Terminal Rodoviário Ibaté é o principal local de integração das linhas, além de possuir guichês das empresas concessionárias para atendimento ao público.

O novo modelo de transporte atenderá os bairros que não eram contemplados pelo transporte público, entre eles, o Conjunto Habitacional Antônio Moreira (CDHU), Jardim das Palmeiras II, Jardim Domingos Valério, Jardim Primavera e Residencial José Giro.

O edital do processo licitatório exigiu ônibus novos, todos com acessibilidade, além de um guichê de atendimento presencial para tirar dúvidas e para efetuar o cadastramento dos usuários.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, comemora a implantação do Tarifa Zero e destaca que a iniciativa tem vários pontos positivos. “Primeiro é a questão econômica, pois os munícipes poderão se locomover para qualquer bairro ou trabalho, de graça. Também vem a questão do Meio Ambiente, pois se a população adotar o ‘circular’ como meio de transporte, teremos menos veículos circulando, contribuindo para uma menor poluição. Todos poderão utilizar, independentemente de classe social”, ressaltou.

Rodrigo Franco, representante da concessionária, lembra que todos aqueles que forem utilizar o programa Tarifa Zero, devem procurar o guichê da Viação Paraty, no Novo Terminal Rodoviário Ibaté, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, para efetuar o seu cadastro. “Esse cadastro é obrigatório. O usuário deve apresentar cópias do RG, do CPF e do comprovante de residência. Lembrando que as pessoas menores de idade deverão estar acompanhadas dos pais e/ou responsáveis. Já pessoas com deficiência, idosos e estudantes terão um cadastro específico”, explicou.

Para a implantação da Tarifa Zero, a prefeitura irá subsidiar 100% do valor da passagem aos usuários, que poderão se utilizar dos serviços de transporte sem tem que se preocupar com o valor.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes