Ônibus e vans do transporte emergencial começam a circular em Timon (MA) e em ligação com Teresina (PI)

Empresa de ônibus Timon City parou de operar alegando problemas financeiros

ADAMO BAZANI

Começaram a circular nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, na cidade de Timon (MA) e na ligação do município com Teresina (PI), ônibus, micro-ônibus e vans emergenciais no lugar da empresa Timon City, que deixou de operar alegando problemas financeiros.

Segundo a prefeitura de Timon e o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (Cimu), a frota é de 24 veículos cadastrados. Dependendo da demanda, mais veículos podem ser credenciados.

Houve alterações nas rotas e horários, além da retomada das linhas que servem o shopping, Rua Cem-Ponte Nova, Júlia Almeida-Parque e Júlia Almeida-Mutirão.

Os passageiros podem conferir a programação neste link:

https://timon.ma.gov.br/site/wp-content/uploads/2023/10/ROTAS-E-HORA%CC%81RIOS.pdf

COMBATE AOS CLANDESTINOS:

Segundo a prefeitura de Timon, em reunião realizada nesta segunda-feira, o diretor do Cimu, João Batista, definou junto ao Departamento Municipal de Trânsito de Timon (DMTRANS) e Guarda Municipal (GCM), um método de fiscalização para coibir o transporte irregular ou clandestino na cidade. Os veículos regularizados para transportar passageiros estão sendo monitorados, e podem ser identificados com o adesivo do Cimu e o brasão do município de Timon.

“Nós conseguimos ampliar as rotas, o que a população vinha pedindo, rotas alternadas dando mais opção, isso foi uma determinação da prefeita, Dinair Veloso. Vamos esperar o balanço desse teste, estamos operando em seis linhas hoje, e vamos fazer uma avaliação dessa experiência com transporte emergencial”, afirmou o diretor por meio de nota.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes