Monotrilho da linha 15 Prata volta a funcionar integralmente na manhã deste domingo (29)

Segundo Metrô, Alstom informou que serviço proposto foi concluído

ADAMO BAZANI

O monotrilho da linha 15 Prata, na zona Leste de São Paulo, voltou a operar normalmente na manhã deste domingo, 29 de outubro de 2023.

Como tem ocorrido em diversos finais de semana, neste sábado (28), as operações foram suspensas em um trecho (Vila Prudente a Vila União) para trabalhos no equipamento que possibilita mudança de via pelo trem.

Ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) atenderam aos passageiros neste sábado.

Já neste domingo (29), quando era prevista a interrupção até 18h, o Metrô informou que a Alstom disse que o serviço proposto foi concluído.

Sendo assim, a linha foi reaberta integralmente e os ônibus PAESE recolhidos.

