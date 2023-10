Mais um ônibus é vandalizado no Jardim Itatinga, em Campinas (SP) neste domingo

De acordo com o sindicato das empresas de ônibus, ataques tem sido constantes, ofícios já foram mandados a guarda municipal

Ádamo Bazani

Colaborou Michelle Souza

Mais um ônibus do sistema de transporte municipal de Campinas, no interior de São Paulo, foi vandalizado nesse domingo. De acordo com o SetCamp, que é o Sindicato que representa as empresas da cidade, por volta de 6h da manhã deste domingo, 29 de outubro de 2023, o veículo foi atacado na Rua Eldorado próximo ao nº 762, no jardim Itatinga, onde há um posto de combustíveis.

O ônibus fazia a linha 120 terminal Central Ouro Verde. Ainda de acordo com o sindicato, entre os danos estão portas e janelas quebradas, inclusive algumas das janelas arrancadas, além de danos em outros componentes do interior do veículo. O SetCamp calcula um prejuízo de aproximadamente 10 mil reais para reposição dos itens danificados, fora a retirada de circulação de um ônibus a serviço da população.



O sindicato e a empresa VB Transporte já fizeram ofícios às autoridades de segurança da cidade, como a guarda civil, pedindo reforço no policiamento e mais segurança. De acordo com informações de funcionários do sistema, no local ocorre um “pancadão”.

damo Bazani, jornalista especializado em transportes